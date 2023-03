Vous avez envie de découvrir le monde de la justice ? Le palais de justice de Huy vous ouvre ses portes ce samedi

Au programme ? "On aura des stands d’informations et des conseils juridiques, explique Marie Montluc, bâtonnier de la division hutoise du barreau Liège-Huy. On aura aussi des visites du palais de justice." Elles sont prévues à 10 h 15, 11 h 45, 14 h 15 et 15 h 45. Deux procès fictifs, à 11h et à 15 h, permettront de lever le voile sur le fonctionnement d’une audience. Avec combien d’avocats hutois impliqués dans la journée ? "On est entre 20 et 30 avocats à participer pour la division de Huy, réplique le bâtonnier. L’idée, c’est d’accueillir les gens et de leur permettre de poser toutes les questions qu’ils souhaitent sur le palais et la Justice."