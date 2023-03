Menaces envers un inspecteur : "ils ne pouvaient pas se piffer"

David (nom d’emprunt) n’avait pas de casier judiciaire mais il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Huy ce 9 mars pour plusieurs faits de menaces et d’outrages envers des inspecteurs de police. Des incidents qui se sont déroulés le 15 juin 2019, 25 décembre 2019 et le 2 août 2020. Présent lors de l’audience, l’Amaytois de 22 ans ne se montre pas très loquace et la juge, Marguerite Crasson, peine à comprendre ce qu’il s’est passé. "Vous auriez dit “ Reviens à Amay et je vais te tuer ”, “ Si je te vois tu vas ramasser ” et “ Si je te croise en civil, je vais te démonter ”. Vous reconnaissez les faits ?" Le prévenu fait timidement un non de la tête. "Je ne lui ai rien dit. J’avais souvent à faire à lui mais c’est terminé. Je n’ai rien à dire de plus." Si le chauffagiste nie d’abord les faits, son avocat intervient pour lui suggérer d’avouer.