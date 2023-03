s’était engagé, avec son épouse, dans la rue Baudouin Pierre qui, à ce moment-là, se trouvait en travaux et donc en sens unique. Un peu perturbé par les déviations, le couple

emprunte malgré tout la route jusqu’à arriver à hauteur du n°2 et de se voir bloquer le passage par le gérant de la carrosserie. "Ce dernier commence à insulter mon client et porte des coups sur la voiture, avait expliqué l’avocate lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de Huy le 26 janvier dernier. Il sort alors de sa voiture pour le calmer mais le gérant s’emporte encore davantage en l’insultant. Il l’empoigne et lui arrache le dispositif médical que mon client avait dans le dos suite à des problèmes de santé. Il va ensuite chercher une barre métallique et frappe Monsieur et son épouse."

Le couple avait alors trouvé refuge au sein de l’établissement Don Bosco et s‘était ensuite rendu à l’hôpital pour constater les faits. La Hutoise avait eu une incapacité de plus d’un mois et le couple réclamait 6 000 € de préjudice au total. "Encore aujourd’hui, il nous est difficile de passer dans cette rue, confiait le Hutois. Mon épouse a encore beaucoup de mal depuis cette violente histoire. Je pense que ça aurait été bien d’avoir une confrontation pour comprendre ses motivations et le mettre face à ses mensonges." L’accusé avait, en effet, admis les dégâts matériels mais avait nié les faits de violence au moment de son audition par les services de police. Absent lors de son audience, le tribunal correctionnel a donc condamné le gérant de la carrosserie par défaut à une peine de 6 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 800 €. Au civil, il devra débourser 6 000 €.