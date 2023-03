Pari gagné pour VisitHuy, la vitrine touristique et commerciale

À l’heure du digital et du virtuel, le site internet donne ainsi l’impulsion pour une nouvelle dynamique attractive et positive. Comme la fin d’une ère compliquée pour les commerçants de la région qui ont essuyé les crises successives.

Que ce soit pour découvrir les activités du week-end, pour voir et revoir les fleurons de la cité mosane, pour trouver les bonnes adresses où boire, manger, se loger ou encore le listing commercial, le site internet propose une multitude de facettes pour tous les goûts et toutes les envies. Un travail de référencement titanesque qui force le respect des commerçants et curieux venus pour le lancement officiel, ce mardi soir au Sofloti. "Ça fait très longtemps que la Fédération imagine un projet comme celui-ci mais la concrétisation et la réflexion ont été amorcées vers janvier 2022, détaille Quentin Michot, le développeur de QG Entreprise et membre de la Fedcom. Il aura fallu 10 mois pour le développement." Une vitrine touristique et commerciale financée par la Fedcom pour un budget de 12 000 €.

L’office du Tourisme rebaptisé

Le site internet fait aussi et surtout la part belle au développement touristique. L’office du Tourisme se voit donc rebaptiser VisitHuy sur sa page Facebook également. "En 2022, nous avons accueilli 14 099 visiteurs sur notre territoire, amorce Clarisse Walch, directrice de l’office du tourisme. 72% sont des Belges, 10% sont Hollandais, 7% proviennent de France et 5% d’Allemagne. Les demandes principales des touristes concernent les visites historiques et patrimoniales, les adresses horeca et les balades dans la nature."

Décomposé en six catégories (découvrir, shopping, se promener, séjourner, agenda et bon à savoir), le site internet propose ainsi un parcours de visite attractif. Il suggère aussi une liste de favoris pour visualiser votre escapade d’un jour ou plus en vallée mosane. "C’est notre nouveau-né. L’objectif est que toute personne qui vient à Huy trouve toute l’attractivité hutoise sur une seule adresse", conclut Pierre George, Vice-president de l’office du Tourisme.

www.visithuy.be