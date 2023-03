Les pompiers de Huy, en colère de ne pas être entendus par leur ministre

Et parmi eux, le capitaine Christophe Jadot, pompier depuis 31 ans et membre du personnel de la zone de secours Hemeco. Ce matin, en quittant Huy, il avait encore l’espoir de jours meilleurs pour cette profession qui est la sienne. À son retour à Huy tout à l’heure ( "je suis rentré car je devais prendre ma garde de nuit à la caserne"), il était plus que déçu de voir que les lignes ne bougeront pas. Pas de si tôt en tout cas.

"Ce qui est compréhensible par les Belges ne l’est pas par la ministre"

"Les délégations syndicales ont rencontré la ministre Verlinden. D’après les informations que j’ai eues, elle s’assied sur toutes nos revendications, sur toutes nos demandes. Elle reste sur sa position, c’est assez désastreux comme position." Désastreux mais aussi, pour le pompier hutois, totalement "incompréhensible". "Lorsque je suis rentré chez les pompiers, la prépension était à 56 ans." Il y a sept ans, le gouvernement a fait table rase du passe et a décidé de tout revoir ; il allait notamment se positionner sur la pénibilité des métiers. Sauf qu’il ne s’est pas arrêté au métier de pompier. "Pour nous, ça n’est jamais arrivé." Normalement, Christophe Jadot aurait dû être prépensionné dans deux mois, à 56 ans. Ce ne sera pas le cas, il devra encore "tirer" jusqu’à 67 ans, comme tout le monde… Difficile d’imaginer quelqu’un effectuer ce type de mission à cet âge-là. "Ce qui est compréhensible pour 11 millions de Belges ne l’est apparemment pas pour la ministre… C’est tout à fait scandaleux." Scandaleux qu’il n’y ait toujours pas de mesures prises pour la fin de carrière, pas plus que pour la reconnaissance du métier en termes de pénibilité. Les pompiers l’ont bien tous compris: l’évolution de la société fait que tout le monde doit travailler un peu plus longtemps en Belgique. "Deux ou trois ans de plus, ok. Mais là… Il n’y a aucune modalité liée à notre métier et c’est sur ça qu’on est remonté."

D’autant plus qu’il a été scientifiquement prouvé qu’un pompier a sept à huit ans d’espérance de vie en moins, en lien avec les conditions de son métier. Les gardes nocturnes, le contact avec les fumées, l’impact psychologique du métier ( "il y a tous ces chocs traumatiques avec lesquels il faut vivre") en sont les causes. "Ça, ça nous enlève sept à huit ans de notre vie." Et même, à partir de 50 ans, un homme n’a plus les mêmes capacités physiques. "Quand on a 55 ans, on n’en a plus 30. Alors on peut encore faire ce métier jusqu’à 57 ou 58 ans mais pas au-delà."

Clairement, le métier de pompier n’est aujourd’hui pas reconnu comme un métier pénible, comme un métier dangereux. Pourtant, "il y a quatre critères pour déterminer la pénibilité d’un métier. En fonction de ces critères, on a deux ans de rabais. Et là, on les remplit tous les quatre." Mais rien, aucun impact, le métier de pompier n’est pas repris.

Les pompiers espéraient beaucoup de la rencontre avec la ministre ce mardi. S’ils sont déçus, ils ne comptent pas en rester là. "On a été relativement calme ces dernières années avec le Covid, poursuit le capitaine Christophe Jadot. On est resté respectueusement tranquille. Mais on ne peut plus rester comme cela." Les pompiers annoncent donc d’autres actions "si elle continue à ne pas nous écouter et nous entendre."