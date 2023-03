Manifestation des polices ce lundi à la centrale nucléaire de Tihange: "On veut que les accords soient respectés"

C’est sans compter, selon le syndicaliste toujours, sur "les mensonges" en la matière du vice-premier ministre et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne: "Lors du kern, il avait fait mine qu’il n’était pas au courant de ces accords… Ce sont des mensonges, purement et simplement. Et c’est grave de la part de ce ministre", ajoute le représentant syndical, qui ajoute qu’une action en justice avait été intentée. "L’avocat du vice-premier nous est revenu en reconnaissant finalement qu’il était bien au courant…"

Mais concrètement, quelles sont les clauses de ces accords ici revendiquées? "Premièrement, on manque de ressources humaines à la police, depuis trop longtemps. En Belgique, il manque entre 4.000 et 5.000 policiers. On a besoin de sang neuf, de jeunes, pour renforcer nos équipes." Une carence criante d’agents, conséquence d’un manque d’attractivité du métier. "Et ça, ça passe par une revalorisation salariale", également inscrite aux accords mais pas non plus respectée par le gouvernement.

Idem pour les accords sur la préretraite à 58 ans, "qui ont été balayés d’un revers de la main par le gouvernement. Nous, tout ce qu’on veut, c’est très simple: c’est juste que les accords qui ont été signés soient honorés."