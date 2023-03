Journée des droits des femmes célébrée à Huy: les petits miracles de la beauté solidaire

Rendre confiance aux femmes démunies

Dimanche, le collectif "Égalité & Solidarité au Féminin" organisait pour la 4 année un relooking solidaire. "Nous avons accueilli 9 femmes qui sont dans des situations de précarité pour leur offrir une matinée de relooking, explique Francine Rorive, membre de l’ASBL. L’objectif est de leur redonner confiance et de leur prodiguer des conseils." Quand on vit avec le strict minimum, passer chez le coiffeur, c’est du luxe. 30€, le coût moyen pour une coupe de cheveux, c’est parfois le budget d’une semaine de nourriture. Alors parler de maquillage ou d’épilation, c’est encore plus lunaire. Au programme: coiffure, esthétique mais également coaching de vie, coaching en image et parfois nutrition. Lier l’être tout entier et le paraître pour retrouver l’estime de soi perdue. De quoi permettre aux femmes en situation de précarité, de vulnérabilité, sujettes à la dévalorisation de leur image, de reprendre un peu de contrôle. "Pour moi, c’est la première fois. J’avais peur au départ mais je suis très contente qu’on prenne soin de moi, confie Marie-Christine. Je ne vais pas souvent chez le coiffeur ou me faire maquiller. J’essaye parfois de le faire moi-même mais c’est une catastrophe alors, aujourd’hui, j’en profite!"

