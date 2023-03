Huy: l'artiste Serge Nokin installe son atelier Grand-Place

L’artiste Serge Nokin (alias Totems Tikis), 53 ans, investit le centre-ville de Huy… Le Hutois a décidé d’installer son atelier d’artiste sur la Grand-Place, dans l’ancienne boulangerie Sprimont, juste à côté de l’œuvre urbaine "Les joueurs de billes". Sculpteur à la tronçonneuse, dessinateur, peintre, customisateur d’objets, le Hutois ne manque pas de techniques et d’imagination pour donner vie à ses œuvres. C’est d’abord pour avoir plus de confort quand il crée qu’il a décidé de louer cet espace commercial vide. "J’habite Camp de Corroy dans le quartier Saint-Léonard à Huy dans une petite maison mouchoir de poche qui déborde de mes peintures et créations. J’ai plus de 50 tableaux entassés chez moi, qui ne sont pas mis en évidence. Je n’ai plus de place pour mon atelier, mon matériel. J’ai aussi envie d’apporter de la couleur dans la vie des gens, de la couleur au cœur de la ville alors que les commerces s’écroulent et qu’on sent la morosité. En plus de redynamiser une cellule vide, ce projet montre que Huy est une ville centrée sur l’art."