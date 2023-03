La langue française dans tous ses états pendant un mois à Huy

Voilà plus de 20 ans que le centre culturel de Huy participe à l’opération "Langue française en fête" organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Nous faisons partie des 15 communes en Wallonie et à Bruxelles qui participent. Nous sommes les seuls de l’arrondissement mais pourquoi pas, dans le futur, intégrer aussi d’autres communes proches pour que cette opération rayonne", indique Jean-François Galmiche, animateur socioculturel au centre culturel de Huy. Ces 15 communes se partagent une enveloppe de 30 000 € pour programmer des activités en partenariat avec des acteurs socioculturels de la région. "Chaque année, on essaye d’être créatif, d’amener de nouvelles idées, de tisser de nouveaux partenariats. Ce n’est jamais un copier-coller." "Langue française en fête", qui se déroule en Belgique mais aussi dans la francophonie du monde entier, est une opération de sensibilisation qui invite chacun à jouer et à s’exprimer avec les mots. Cette année, c’est le thème du temps qui est mis sur la table et de dix mots qui s’y rapportent: hivernage, lambiner, plus-que-parfait, tic-tac, synchrone, rythmer, année-lumière, avant-jour, dare-dare et déjà-vu. "Nous avons mis sur pied de multiples initiatives pour s’amuser avec le français durant tout le mois de mars", insiste le centre culturel hutois qui collabore pour l’occasion avec 16 partenaires de la région, dont la bibliothèque de Huy, les maisons de jeunes de Huy, la Maison de la Laïcité de Huy et environs, l’ASBL Dora Dorës, le photo-club de Huy ou encore la librairie L’Ours à lunettes. Au programme notamment: un défi Instagram, des rencontres littéraires, des lectures de contes, des expositions, des spectacles, un concours de nouvelles, des ateliers d’arts plastiques… On pourra également visiter une expo assez inédite: l’exposition itinérante sur le poète belge Julos Beaucarne, qui se tient au centre culturel (voir ci-dessous). "Ce programme veut toucher toutes les tranches d’âges et vise à ouvrir la culture à tous", insiste l’animateur. Pendant un mois, la langue française va donc rayonner dans le paysage hutois.