La crèche du château de la Neuville attend encore des mini châtelains

Selon elle, ce qui freine les parents à inscrire leur enfant à la crèche, c’est le prix. "On n’est malheureusement pas subsidié. On ne peut donc évidemment pas proposer des tarifs aussi bas que les crèches qui touchent des subsides. Mais on n’est en revanche pas plus cher que les autres crèches qui sont dans le même cas que nous." Les Mini Châtelains ont d’ailleurs même réussi à baisser leur prix. "On a tout recalculé et on est passé de 40 à 35 € par jour. On essaie également d’obtenir des subsides. Mais ce n’est pas simple. Il faut remplir toute une série de conditions."

Un potager et une ferme pédagogique

Et si la crèche peine pour l’instant à attirer du monde, elle ne manque pourtant pas d’arguments. "On est une ASBL. Ça signifie donc que tout l’argent gagné est réinjecté dans la crèche." Sarah Malherbe et ses collègues font également très attention à ce qu’ils donnent à manger aux enfants. "On ne travaille qu’avec des produits frais. Un maraîcher vient nous en livrer tous les mercredis. On va également faire des courses sur le marché." D’autres initiatives, un peu dans la même veine, vont prochainement voir le jour. "On va créer un potager et une ferme pédagogique." Mais il n’est pas pour autant question d’accueillir un troupeau de vaches et 15 ânes. "On va commencer avec des petits animaux, comme quelques poules et deux ou trois biquettes."

La crèche est également ouverte à différents types de publics. "On est disposé à accueillir des enfants accompagnés par le SAJ (Service d’aide à la jeunesse) ou le SPJ (Service de protection de la jeunesse). On peut aussi s’occuper d’enfants atteints de maladies orphelines. On accueille d’ailleurs une petite fille qui est dans ce cas."

Crèche cherche mobilier extérieur

Le printemps arrivant à grands pas, les membres de l’équipe sont en train d’aménager un petit coin pour que les enfants puissent jouer à l’extérieur. "On cherche par exemple des petits toboggans et des balançoires à donner ou à vendre." L’appel est lancé.

Contact: 0487/67.54.58