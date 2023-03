Un Hutois poursuivi pour tentative de meurtre après avoir gravement blessé un homme à la gorge

Nous sommes le 4 juin 2021, en soirée. La grand-place est bondée de gens qui dînent en terrasse. Dont un groupe d’amis installés à une table de la brasserie O’Malley. Un homme, ivre et sous l’emprise de drogue, se présente à eux, jette de la cocaïne sur la table, fait mine de la couper avec un morceau de verre (les témoins, eux, parlent d’un cutter, NDLR). Un des hommes se lève. "Il m’a repoussé et m’a dit de partir, explique le prévenu, un Hutois de 25 ans. Je lui ai porté un coup", avec le morceau de verre, donc, mais sans vouloir, dit-il, attenter à sa vie. "J’ai tapé comme ça, sans viser, c’est quand j’ai vu le dossier que j’ai vu que j’avais frappé à la gorge. Je suis très content qu’il ne soit pas mort." C’est qu’avec une plaie de cette importance, si proche de la carotide et des veines jugulaires, la victime aurait effectivement pu mourir, a confirmé le médecin légiste mandaté dans ce dossier. L’homme, qui ne s’est pas constitué partie civile, avait expliqué lors de son audition par la police qu’il avait d’abord cru "avoir reçu une gifle dans le visage". Avec ses amis, ils avaient poursuivi le prévenu dans le quartier avant de le perdre. Et c’est seulement quand il s’était arrêté qu’il avait constaté qu’il saignait abondamment du cou. Il s’était alors rendu à l’hôpital où on avait dû lui poser 12 points de suture.