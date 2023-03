Expo à la galerie Juvénal à Huy: la convention d’Istanbul illustrée, focus sur un traité peu connu

Une convention peu connue

Avant tout, il convient d’expliquer en quoi consiste cette fameuse "Convention d’Istanbul" car elle reste peu connue. C’est un traité juridique international qui a pour objectif de prévenir et lutter contre toutes les violences faites à l’égard des femmes et la violence domestique. "C’est aussi le premier traité international à définir le concept de genre", comme l’introduit l’exposition. Le projet mené autour de cette convention a commencé en 2021, avec l’ASBL Vie Féminine. "Nous avions un groupe Violences faites aux femmes. Nous avons parlé de la Convention d’Istanbul. Plus on en discutait, plus on se rendait compte que ce n’était pas très connu. Dans notre groupe, deux personnes avaient vu l’exposition de l’artiste Jean-Michel Folon qui avait illustré la Déclaration universelle des droits de l’homme. On s’est dit qu’on ferait bien pareil pour illustrer la Convention d’Istanbul. C’est parti de là." Petit à petit, Vie Féminine s’est lancé dans le projet et a été rejointe par d’autres acteurs du monde culturel de Huy, comme le centre culturel, qui a manifesté assez vite son intérêt pour le projet. L’exposition rassemble des œuvres de différentes provenances. "Nous avons réalisé six ateliers dont les réalisations sont visibles. Dans ce cadre, nous avions lancé un appel aux écoles et une classe de Sainte-Marie a répondu positivement. Leurs travaux sont mélangés à ceux réalisés lors des ateliers." Il y a en réalité plusieurs parties au sein de cette grande exposition. "Nous avons aussi une œuvre qui vient d’un autre groupe de Vie féminine, des femmes de Molenbeek. Elles ont réalisé une œuvre avec le nom des femmes de tous les féminicides de 2017 à 2021. Nous leur avons demandé pour l’exposer ici." Des œuvres réalisées par des étudiants en arts plastiques de l’IPES Huy sont également visibles à l’exposition, ainsi que plusieurs artistes qui exposent pour l’occasion: Christine Sepulchre, Eïden Goessens et Marielle Laveau.