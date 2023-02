Voici les cabines du nouveau téléphérique de Huy (Photos)

Tout en s’inspirant de leurs prédécesseures, elles sont plus modernes et plus spacieuses. Avec leur vitre panoramique, elles offriront aux passagers, une vue à 360 °C sur le paysage. Munies de deux banquettes et d’un espace pour PMR, elles pourront accueillir confortablement douze passagers.

Pour rappel, ce sont les sociétés Cop et Portier, MND et leur partenaire CALAG qui en ont assuré la construction. Leur mise en service est prévue en octobre prochain.

En attendant, le chantier du nouveau téléphérique avance bien. Au niveau des pylônes, l’ancienne structure installée à la Sarte a été démantelée et sera bientôt remplacée par une nouvelle. Le renforcement des deux pylônes érigés sur le fort est en cours et la cage d’ascenseur qui permettra aux usagers de descendre au panorama du fort est placée sur l’un d’eux. Les machineries sont en cours d’installation dans les stations basse et haute et la rénovation des bâtiments qui les abritent est en voie d’achèvement.