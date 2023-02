Vers une nouvelle législation pour le Rallye du Condroz?

Depuis les incidents de novembre 2022 coûtant la vie à trois personnes lors du Rallye du Condroz et du Rallye des Crêtes, la question de la sécurité est à l’ordre du jour à tous les échelons du pouvoir. Et ils sont nombreux, au niveau des autorités communales, régionales et fédérales à vouloir remodeler la législation en la matière. "Le cadre qui pose les balises sur les conditions et mesures de sécurité pour ces rallyes dépend de l’arrêté royal du 28 janvier 1997, portant sur la réglementation de l’organisation d’épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, rappelle Nicolas Parent, député fédéral Écolo. Cet arrêté a été modifié conjointement par le ministre de l’Intérieur et la ministre des Transports en 2003 afin de renforcer le niveau de sécurité. Malgré ces dispositions, on dénombre six décès lors du Rallye du Condroz ces 20 dernières années dans différentes circonstances." Le Wanzois a ainsi décidé de porter le sujet au centre des débats.