Quelques notes d’amour avec la cyclodanse des élèves du Château Vert de Solières

Après un premier projet en 2017, les résidents et leur professeur ont présenté un nouveau spectacle sous le joli titre de Quelques notes d’amour, ce samedi.

Le public est venu nombreux pour assister au spectacle. Le grand rideau noir s’ouvre et c’est déjà l’émerveillement, quand les artistes d’un soir s’échangent de gros ballons lumineux. Sur le mur du fond de la piste de danse, on peut voir la projection de la Petite fille au ballon, du peintre Banksy. "Nous avons choisi ce tableau car c’est pour Delphine et moi une image forte", explique Stéphane, son compagnon, qui est aide-soignant au Château Vert et témoigne "de l’empathie démesurée que nous avons tous pour nos résidents".

S’enchaînent alors les chorégraphies mises au point par Delphine. La plupart des danses s’effectuent donc en duo. Et on ressent une belle complicité entre le professeur et ses partenaires. Parfois d’autres éducateurs se joignent quand les danseurs sont plusieurs sur la piste. L’émotion est intense dans le public aussi, ce dernier qui aura sans doute ressenti les mêmes impressions de poésie et de grâce. Tout est beau et soigné, comme le décor avec de jolis ballons rouges en forme de cœur. À chaque danse, Delphine Levaque change de tenue, en harmonie avec celle de son partenaire. Le spectacle se terminera sur des musiques festives.

Delphine Levaque et ses partenaires ont été fortement félicités. Et tous le méritent bien. Ce beau moment offert est le fruit de beaucoup de travail depuis cinq ans, comme l’explique le professeur de cyclodanse. "La plus belle récompense est le sourire de nos résidents. Tout est répété en fonction de la pathologie de chacun. Ce spectacle est très valorisant car c’est un bel aboutissement dans une belle complicité. Les résidents ont choisi leur chanson. David, lui, a choisi le titre C’est mon fils , pour le sien, Lucas. Nathan a quant à lui choisi Je m’appelle Nathan , de Calogero." On peut aussi souligner la performance du professeur, dans des propositions qui demandent énergie et force musculaire.