Quatre appartements au-dessus du Quick

Deux appartements deux chambres et deux d’une chambre seront aménagés sans pour autant que la structure du bâtiment ne soit bouleversée. Le seul élément visuel marquant sera une passerelle d’accès aux étages, passant au-dessus du drive-in. "Il y aurait un escalier du côté de l’immeuble en construction sur la gauche. Puis de là, une passerelle pour arriver aux étages car il n’y a pas d’accès direct depuis l’intérieur du restaurant", note André Deleuze, l’échevin hutois de l’Urbanisme.

Pour la Ville de Huy, ce projet est tout à fait adéquat compte tenu de la crise du logement. "Pour nous, ce projet tient la route, précise l’échevin. C’est logique que tous ces volumes inoccupés soient dévolus à du logement."

Favoriser la mixité sociale

Le projet ne devrait pas déstructurer l’ensemble. L’immeuble en question, même s’il n’est pas classé, est un élément remarquable du patrimoine hutois. Et les deux associés propriétaires comptent bien le préserver. "On rencontre un souhait de la Région wallonne qui est de lutter contre les espaces vides au-dessus des commerces, note un des associés. En mettant quatre cellules de vie au-dessus de notre restaurant, on permet aussi de préserver le bâtiment car bien souvent, dans ce genre de situation où il n’y a que le rez-de-chaussée occupé par un commerce, quand il y a une fuite dans le toit, le temps de s’en apercevoir, il est déjà trop tard. De plus, ici, la location de ces quatre appartements permettra aussi de financer la rénovation du toit dans quelques années. Car avec un immeuble de ce style, cela représente un surcoût important par rapport à un immeuble classique."

Les appartements devraient être proposés à la location dans quelques mois. "Ce ne sera pas du haut de gamme comme dans l’immeuble à côté mais pas du bas de gamme non plus, précise encore le propriétaire. Car notre volonté est aussi de favoriser la mixité sociale or ici, on se trouve quand même dans les beaux quartiers de Huy."