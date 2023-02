Aidez la Ville de Huy à faire stériliser ou castrer les chats errants

Mais donc, les neuf autres mois de l’année, on stérilise et on castre. Avec cette fois encore la clinique vétérinaire du Mont Falise, déjà partenaire l’année passée. "En 2022, on a stérilisé et castré 62 chats, dénombre Dominique Dassy. C’est un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes mais c’est en fait une bonne nouvelle, ça veut dire que les campagnes qu’on fait portent leurs fruits, qu’on arrive à sensibiliser la population."

La capture grâce à une cage

Parce que c’est bien là tout l’enjeu: mobiliser les Hutois pour qu’ils participent à la réussite du projet. Impossible évidemment d’imaginer de ratisser tout le territoire sans leur aide. "Une fois que quelqu’un identifie un chat errant, il peut contacter la police administrative ou la clinique vétérinaire. Il doit remplir un formulaire et on lui fournit une cage pour capturer le chat. Une fois que c’est fait, il doit l’amener à la clinique, on vérifie si le chat n’est pas pucé ou s’il n’a pas une entaille à une oreille (NDLR: les vétérinaires profitent de l’anesthésie du chat pour lui faire une entaille dans une oreille histoire de le distinguer ensuite des chats errants non-stérilisés) , le chat est stérilisé et, quand c’est fait, il faut venir le récupérer pour le remettre en liberté là où il a été pris."

La Ville prend évidemment en charge les frais de stérilisation et d’hospitalisation des chats errants. Ce qui représente plusieurs milliers d’euros par an.

Police administrative au 085/23 68 42 ou via le mail police.administrative@huy.be et la clinique vétérinaire du Mont Falise au 085/21 31 98.