Le PAC a fait le (gros) plein de soupe

Manger sainement comme résolution, la mission est possible grâce au festival de la soupe organisé par le PAC (Présence et actions culturelles) de Huy, ce dimanche. Une recette gagnante pour la troisième fois. "On a battu notre record de fréquentation, se réjouit Julien André, porte-parole du PAC. Nous avons eu avec 253 visiteurs. L’événement grandi et devient un rendez-vous traditionnel. Au départ c’était un pari et finalement on a réussi à convaincre le public et les associations locales." Tasse en main, le concept est le même que pour une foire du vin à la différence que les légumes remplacent le raisin. De stand en stand, de découverte en dégustation, le moment se veut healthy et convivial. Avec aussi l’envie de découvrir les personnes qui sont derrière les casseroles. Olésia représente l’association Dora Dores mais également son pays d’origine, l’Ukraine. "Je suis arrivée en Belgique en mars 2022 avec ma famille. J’ai envie aujourd’hui de pouvoir y rester et de trouver un travail. Aujourd’hui, je voulais être présente pour faire découvrir une spécialité culinaire ukrainienne." Ingrédient indispensable de ce rassemblement de marmitons militants, un objectif social et solidaire. Cette année, les organisateurs avaient demandé aux visiteurs d’amener des denrées alimentaires pour l’association des Fraternels qui s’occupe de distribuer des repas chauds aux sans-abri. "Nous avons toujours eu la volonté d’apporter une aide aux plus démunis, reprend Julien André. Cette année, les associations avaient aussi la possibilité de vendre un produit de leur choix pour engranger un peu de bénéfices." Et pour poursuivre le plaisir, les visiteurs sont repartis avec un livre de recettes des soupes dégustées. De quoi tomber dans la marmite tous les jours.