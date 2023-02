Le salon du vin et de la gastronomie: à déguster à Huy jusque dimanche (photos & vidéo)

Si vous aviez oublié de le noter à l’agenda, vous avez encore le temps de vous y rendre. Le centre sportif de Tihange, situé avenue de la Croix-Rouge a retrouvé le désormais traditionnel salon du vin et de la gastronomie. L’occasion d’aller à la rencontre de viticulteurs qui travaillent avec passion et le disent avec le cœur mais également une belle opportunité de (re)découvrir les joies de la dégustation. "C’est la 15e édition. On se demandait comment ça allait se passer après deux ans d’arrêt mais le public répond finalement présent malgré la conjoncture économique, se réjouit Nicolas Kockelmans, l’organisateur. On a d’ailleurs des visiteurs qui viennent même hors de nos frontières donc c’est que notre événement séduit et gagne en notoriété. Nous sommes restés sur notre formule qui fonctionnait bien. Je pense que notre force c’est d’être un salon convivial et qui propose une grande variété de produits. On ne se limite pas à la France. Nous avons 15 pays qui sont représentés à travers des produits de bouche. On met également en avant des vins bio et nature. La demande dans ce sens-là est croissante."