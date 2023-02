"La ligne de bus 103 ne passe plus au Mont Falise": à qui la faute ?

La ligne de bus 103 qui relie Tihange à Statte pose problème au niveau des arrêts Lebon, Tour Malakoff et du Mont Falise. En raison des travaux, actuellement réalisés chaussée de Waremme et rue du Mont Falise, le service de transports subit des déviations. "Une convention existe entre les services du TEC et la Ville de Huy qui doit assurer les transports du matin. Sauf que depuis lundi, les ouvriers communaux ne passent pas et ne suivent pas les déviations. Ils ont également avancé les horaires et ont suspendu des trajets en fin de journée. Le tout sans nous prévenir", insiste un des riverains qui prend le bus tous les matins. Le Hutois est formel, les habitants n’ont pas été prévenus et les bus ne respectent ni les horaires ni les déviations. Une situation qui met à mal plusieurs navetteurs. "Il y a clairement un manque de communication de la part de la Ville. Le bourgmestre est au courant des problèmes de la ligne 103 mais ne réagit pas. On est en période de vacances et ça fait deux jours que les trajets du matin ne sont pas tenus. Si le problème persiste à la rentrée, comment va-t-on faire ? J’ai deux enfants en bas âge, je ne sais même pas comment je vais les amener à l’école. Ou alors, je devrais me rendre jusqu’à la chaussée de Waremme mais avec les enfants c’est compliqué. Je ne vais pas me lever 1h plus tôt juste pour pouvoir prendre le bus et remonter à pied. Cela pose beaucoup de problème et de nombreux riverains se plaignent. Beaucoup dépendent de cette ligne pour se rendre à l’école ou au travail."