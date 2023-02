Un Festival de la soupe, à Huy, pour mettre en avant 10 associations

Si la première édition, qui s’est tenue en février 2020, a pu se dérouler normalement, la suivante s’est déroulée sous une formule "à emporter", inutile de préciser pourquoi. "Mais, cette année, on revient au concept de base, poursuit Julien André. Les gens paieront une entrée de 3 € (NDLR: sauf les enfants de moins de 10 ans, pour qui c’est gratuit) et auront droit à un bol de soupe ainsi qu’à un livre de recettes reprenant les différentes soupes présentées dans le cadre du festival."

Et ces fameuses soupes, elles seront proposées par les différentes associations présentes. "Il y en aura 10 au total. On retrouvera notamment des comités de quartier, Dora Dorës ou encore la Croix-Rouge."

Un concours sera d’ailleurs organisé. "On attribuera trois prix différents: celui de la meilleure soupe, qui sera décerné par un jury composé de professionnels de l’horeca ; celui de la soupe la plus originale et, enfin, le prix du public. Les gagnants se verront remettre un diplôme."

Mettre les associations en avant

Mais, évidemment, ce concours, c’est plutôt pour le fun. "Le vrai but de l’événement, c’est de mettre les différentes associations en avant, de passer un moment convivial et aussi de faire la promotion de l’alimentation saine." Et d’ailleurs, pour aller jusqu’au bout de cette idée d’encourager les gens à manger sainement, la PAC publiera gratuitement son livre de recettes, "qui comprend aussi les présentations des associations", sur internet après l’événement.

Mais l’organisateur a quand même une petite demande à adresser aux visiteurs. "On aimerait que les gens amènent des denrées, périssables ou pas. Elles seront ensuite données aux Fraternels, un groupe qui s’occupe de distribuer des repas chauds aux sans-abri, notamment de Huy."

Bref, pour passer un moment convivial et placé sous le signe de la solidarité, rendez-vous ce dimanche à l’école de Huy-Sud.