Le RAVeL bientôt terminé à Hamoir: "Un combat qui se gagne mètre après mètre"

S’il s’agit évidemment d’une pointe d’ironie, il est vrai que le dossier est dans les cartons de la Région wallonne depuis un certain temps. "La première réunion sérieuse qu’on a eue à ce sujet, c’était pendant les années 90", poursuit Patrick Lecerf.

Et puis, comme bien souvent dans ces cas-là, ça a traîné. "On a obtenu un permis pour tout le tracé de la liaison entre Fairon et Comblain, sauf pour les 400 derniers mètres, à cause de remarques émises par le DNF (Département Nature et Forêts) et Natura 2000. "

Il a donc fallu réaliser une enquête écologique, "qui a pris beaucoup de temps, qui a coûté beaucoup d’argent et qui est quand même arrivée à la conclusion que tout le monde connaissait d’avance". Et cette fameuse conclusion, c’est qu’il faut construire une passerelle surélevée, de 100 mètres de long, qui n’enjambera aucun cours d’eau mais qui aura pour but de protéger la biodiversité. Quant au reste de la portion du RAVeL, elle sera bétonnée.

Coût total du projet: "Je n’en ai aucune idée et je ne veux pas le savoir. C’est l’argent de la Région et le travail de la Région. Nous, tout ce qu’on fait, c’est du lobbying".

Et il faut dire que ce lobbying était plus que nécessaire car, aujourd’hui encore, cette dernière portion est un sentier "bricolé". "Plusieurs personnes, notamment âgées, ont chuté à cet endroit. Ça aurait pu mal se terminer."

Se réjouir, jusqu’à la prochaine fois

Bref, on l’aura compris, la création de ce RAVeL n’aura pas été de tout repos. "C’est un combat qui se gagne mètre par mètre", mais avec l’arrivée de cette dernière portion, qui devrait être aménagée pour l’été, la Commune voit enfin le bout… de la passerelle. "Il faut se réjouir. C’est une très bonne nouvelle. On reprendra ensuite le combat pour l’autre tronçon." Car, oui, le RAVeL est terminé… mais pas tout à fait. "Il manque encore la liaison Hamoir-Sy-Bomal. Ainsi, on aura enfin le RAVeL qui relie Maastricht à Durbuy. J’espère que ça ne durera pas trop longtemps", conclut Partck Lecerf.