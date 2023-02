Probablement des cas de grippe aviaire chez les mouettes de la Meuse hutoise

Le Département de la Nature et des Forêts (SPW) a confirmé avoir trouvé des cas dans la région. "Effectivement, tant à Huy qu’à Amay, le DNF a recensé des cas de mouettes mortes", explique Nicolas Yernaux, porte-parole du Service Public SPW. "À Huy, des mouettes gisaient au bord de l’eau et nous avons pu prélever certains individus afin de les envoyer à Sciensano pour analyse." Le diagnostic est attendu. "On est dans l’attente de savoir si c’est la grippe aviaire mais on ne serait pas surpris que cela en soit. Il y a eu des cas à Namur, au Lac de l’Eau d’Heure. Et la région hutoise n’est pas étrangère à ce virus car nous avions déjà eu des cas d’une quarantaine de Bernaches qui avaient été retrouvées mortes il y a deux mois."

Restez vigilants

Après un mois, quand plus aucun oiseau n’a été trouvé avec la grippe aviaire, le territoire n’est plus recensé comme étant problématique. Si les cas retrouvés récemment sont positifs au virus, la région va retrouver un statut de vigilance. Il est important de signaler les cas retrouvés afin qu’ils soient récupérés. "Si les gens voient des oiseaux morts, il faut les signaler au 1718 ou contacter la Commune. C’est la personne qui est propriétaire de l’endroit où les individus se trouvent qui va les ramasser." Évidemment, si vous voyez des mouettes décédées au bord de l’eau, ne laissez pas vos animaux s’en approcher. "Pour les particuliers, on leur recommande de nourrir leurs poules à l’intérieur, pour éviter que des oiseaux contaminés viennent se mêler à leurs animaux. Bien sûr, il ne faut pas toucher les oiseaux morts avec ses mains. Si on se promène au bord de l’eau avec son chien et que l’on retrouve des mouettes mortes, il ne faut pas que le chien s’en approche. Car même s’il ne développe pas la maladie, il peut être porteur et le donner à des poules que vous avez chez vous."