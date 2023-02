Ce vendredi donc, l’avenue de la Croix-Rouge, à Huy, sera partiellement fermée, entre la rue des Bons-Enfants et la rue des Vergiers. La raison ? Le déploiement de la fibre optique par la société Unifiber qui installera une cabine pour câbles de fibres optiques. Une grue est nécessaire et celle-ci fera entrave à la circulation. Donc, dans ce tronçon de voirie, autant la circulation que l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits durant ces quelques heures.