Le corps sans vie d’Emmanuelle André, disparue depuis mardi soir, a été retrouvé en Meuse

Aidée par les plongeurs de la Protection civile, les polices fluviale et fédérale, les policiers hutois ont retrouvé le corps de la Hutoise à hauteur du pont de l’Europe ce jeudi midi. Une information confirmée par le commissaire David Tancredi. "Les circonstances sont assez claires, nous ne devrons pas appeler un médecin légiste. La Hutoise a bien mis fin à ses jours." Pour le bourgmestre f.f. de la Ville de Huy, Éric Dosogne, l’heure est au recueillement. "C’est vraiment dramatique d’en arriver là parce qu’on n’a pas d’autre issue, confie-t-il, attristé. J’ai beaucoup de compassion pour cette dame et mes pensées vont vers sa famille." Emmanuelle André habitait rue de l’Apleit et était maman de deux enfants.