Un escape game organisé dans une ambiance d’épouvante à la bibliothèque de Huy

Sans aller jusqu’à dire que le groupe était traumatisé, on sentait quand même qu’il avait vécu quelques émotions lors de l’escape game auquel il a participé à la bibliothèque de Huy. "C’était impressionnant, mais ça allait encore", détaille Ève Beaujean. "Ouais, c’est ça, s’amuse Odile Heyskens. Tu as hurlé quand tu es tombée sur le monstre." Face à de telles accusations, Ève ne peut que reconnaître les faits. "C’est vrai que j’ai été surprise. Je ne m’attendais pas à croiser quelqu’un avec un masque de Scream." Si une telle rencontre peut paraître impromptue, elle l’est beaucoup moins quand on connaît le thème de l’escape game: le cinéma d’horreur. Et évidemment, tout le reste collait à la thématique. Que ce soit les épreuves en elles-mêmes, "on devait reconnaître les organes du corps humain", ou tout simplement l’ambiance des lieux, qui étaient plongés dans une pénombre relative. "C’était bien fait, confirme Angélique Kohl, la compagne du papa d’Ève. Les décors étaient sympas."