Stéphane Debuyck condamné par le tribunal de l’entreprise à rembourser un des prestataires

La défense de Stéphane Debuyck n’aura pas convaincu le tribunal qui a finalement jugé la demande du prestataire fondée. "J’ai payé une partie en black", argumentait-il lors de l’audience le 11 janvier dernier avant de marquer son accord pour payer sa dette en 12 mensualités. Le gérant du restaurant Chez Jannine se voit donc condamné à rembourser son prestataire avec les intérêts. "À défaut d’un seul versement au jour fixé, le tout deviendra exigible immédiatement et sans mise en demeure préalable", précise le tribunal dans son jugement. En d’autres termes, si les échéances ne sont pas tenues et respectées, un huissier pourra saisir la totalité de la dette qui s’élève à 12 780 €, frais et pénalités de retard compris.