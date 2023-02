Projet pilote à la prison de Lantin : de la visioconférence pour faciliter les contacts entre détenus et avocats

Faciliter la communication entre les détenus et leur(s) avocat(s), c’est l’objectif du projet lancé concrètement cette semaine par trois avocats de la région: Mes François Dessy, Géraldine Falque et Patrick Lambotte (qui travaillent aussi pour l’Université de Liège, associée au projet). "Nos clients détenus pâtissent, comparativement aux autres clients jouissant d’une pleine liberté, d’un déficit flagrant de communication, entame Me Dessy. Le trajet de l’avocat pour atteindre la prison, les déplacements intra-muros pour gagner les parloirs, l’attente … sont à l’origine de vaines et décourageantes pertes de temps, ce qui conduit parfois à une raréfaction des contacts. La situation est d’autant plus préjudiciable au détenu qu’il est impossible pour l’avocat de le contacter téléphoniquement d’initiative tandis que le détenu qui veut contacter son avocat connaît, on le devine, des fortunes diverses."