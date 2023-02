L’esplanade Batta: des tas de terre à une réalisation plus concrète dans quelques jours

1. L’Esplanade du Batta.

La fin des travaux est prévue fin août. On ne le dirait pourtant pas quand on voit l’état actuel d’avancement du chantier. "C’est un chantier particulier, explique Sébastien Deckmyn, administrateur associé au sein d’UMAN Architect. Il y a beaucoup d’interventions dans le sol. Rien que pour connecter les câbles Proximus, 80 jours de travail étaient nécessaires. Il y avait 4 000 câbles dans une même gaine à raccorder sur 4 000 autres câbles placés plus loin." Et là, tout ce qui est impétrants (et donc dans le sous-sol) est terminé. "On va donc avancer", avec une visibilité accrue dans les travaux pour les Hutois. "Dans les jours à venir, on va voir une grande évolution du chantier alors qu’actuellement, il n’y avait que des tranchées et des déplacements de câbles." Fin de ce mois de février, les tas de terre disparaîtront. "On avance bien mais c’est clair qu’il y a peu de visuel pour le moment."

2. Le téléphérique.

Actuellement, l’entreprise est en train de démanteler le pylône P3 qui doit être complètement remplacé. "Oui, le chantier a pris un peu de retard mais on a dû déplomber le pylône" dont la structure était en plomb. UMAN Architect l’affirme: le téléphérique sera fini pour le mois d’août. "Il sera fonctionnel, il sera prêt. Maintenant, il y aura des périodes de test et la Ville de Huy cherche un exploitant" pour en assurer la gestion. Le téléphérique ne sera cependant pas ouvert au public cet été. Il faudra encore un peu patienter.

3. Le parvis de la collégiale.

C’est aussi le bureau d’architectes UMAN qui est chargé de ce dossier qui, là, est toujours à l’étude. Il est à l’état des esquisses et avant-projet. On doit refaire tout le parvis et le quartier dans le cadre de l’aménagement urbain.

4. L’urbanisation du golf de Naxhelet.

Le golf de Naxhelet, c’est le golf et tous les aménagements qui l’entourent (hôtel, restaurant, wellness) mais aussi la construction de plusieurs dizaines de maisons. Et là, la phase 1A est en construction. "On a décroché le permis pour 35 maisons, la construction va suivre. Tous les terrains ont été vendus", explique Fabrizio Tengattini, administrateur associé. Les phases 1B et 1C sont à l’étude.