Huy veut accentuer son projet accueil de jour pour les SDF et les personnes plus fragilisées

"On a quelques SDF qui y viennent mais ils ne sont pas la majorité des gens à bénéficier de cet accueil de jour, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On a ainsi trois SDF sur Huy qui vivent sous tente et un vieux monsieur qui vit sous un pont, qu’on a essayé d’aider mais qui n’en voulait pas." L’accueil de jour est aussi apprécié de personnes qui sont mal logées, ou sans domicile mais qui sont hébergées chez des amis. "On va encore plus développer cet accueil de jour, on a ainsi répondu à un autre appel à projet pour intensifier l’accueil et l’accompagnement des gens sous influence, pour les aider à réintégrer un cadre de vie normale. On a été retenu, notre projet a été accepté il y a un mois."

Toujours un "non" à un accueil de nuit

Tiens, et un accueil de nuit ? À plusieurs reprises, les conseillers communaux de l’opposition ont suggéré la création d’un accueil de nuit à Huy. Mais sans réussir à convaincre la majorité en place. "La Ville continue à aider le SEF (NDLR: le Service d’entraide familiale) et le CPAS, répond le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Et lorsqu’il y a un problème, on trouve toujours une solution pour les uns et les autres avec les centres de nuit de Namur et de Liège." Donc, l’objectif du collège hutois n’est pas d’ouvrir un centre de nuit. Mais bien d’apporter son coup de main si une commune de l’arrondissement se lançait dans pareil projet. "Huy ne doit pas être le seul endroit de l’arrondissement à développer un tel projet. La Ville de Huy a des limites notamment budgétaires. On n’a pas de financement actuellement pour un tel projet." Car ouvrir un centre de nuit nécessiterait un gros investissement. "Il n’y a pas que le bâtiment, il y a l’accompagnement 24 heures sur 24. Soit deux personnes en permanence." Et il ajoute: "Nous, on fait le maximum qu’on peut faire. Et lorsqu’il faut trouver une solution pour quelqu’un à héberger, on trouve toujours."