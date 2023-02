Huy : la piscine devrait bien être finie en décembre (vidéo)

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Ce qui fait dire à l’architecte et à l’entrepreneur que le (gigantesque) chantier de la (nouvelle) piscine de Huy devrait bel et bien être terminé comme prévu en décembre prochain. “À ce stade, on ne devrait normalement plus avoir de mauvaises surprises quant à la structure”, résume Étienne Roba, l’échevin des Sports. Et de mauvaise surprise quant au montant de la facture finale ? C’est qu’on le sait depuis quelques semaines, celle-ci a déjà dû être revue à la hausse à cause de l’augmentation du prix des matériaux de construction ces derniers mois.

L'échevin Étienne Roba en visite sur le chantier de la piscine de Huy. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

De 12 millions budgétisés au départ, on devrait ainsi arriver à plus de 16 millions, soit 31 % d’augmentation. “Il y aura 4,7 millions de subsides dans le cadre du Plan piscines du gouvernement wallon, 4,7 millions que le CRAC (le Centre régional d’aide aux communes, NDLR) va nous prêter à un taux de 0 % et le reste sera assumé par la Ville, par un prêt.” La Ville de Huy qui ne désespère néanmoins pas de décrocher encore l’un ou l’autre subside, du côté d’Infrasports, pour faire diminuer sa participation. D’autant que 250 000 € supplémentaires ont également été prévus pour réaliser des gains d’énergie. “On a par exemple décidé de mettre un volet sur la piscine extérieure plutôt qu’une bâche” pour réduire les déperditions de chaleur et l’évaporation de l’eau. “Ces 250 000 € serviront aussi à d’autres petits travaux et aménagements pour une meilleure efficience énergétique. C’est une somme mais, au final, on sera gagnant. ”

Chantier de la piscine de Huy : l'intérieur est encore loin d'être terminé. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Pas d’impact sur le prix des tickets d’entrée

Ces augmentations conséquentes n’auront par contre aucun impact sur le prix des tickets d’entrée. “Une piscine communale, ce n’est jamais rentable, poursuit Étienne Roba. Si on voulait commencer à être rentable, on devrait mettre le ticket d’entrée à 15 €, ce qui n’est évidemment pas pensable. Donc on va s’aligner sur les piscines des environs : ce sera 5 € pour les Hutois et 6 € pour les non-Hutois. C’est dans la veine de ce qui se fait à Andenne ou à Wanze, moins cher qu’à Saint-Georges. Le site, on le sait, ne sera jamais rentable : la seule rentabilité possible, elle peut nous venir du wellness (lire ci-contre) ” et ses rentrées pourraient alors diminuer, pas gommer complètement, le déficit budgétaire annuel inhérent à toute installation du genre. Et pour ce centre de bien-être, justement, plusieurs scénarios sont possibles quant à sa gestion. La Ville va-t-elle décider de le “donner” en concession à un opérateur extérieur ? Ou d’en garder la maîtrise et travailler avec des indépendants (esthéticiennes, masseurs…) qui rétribueraient une partie de leurs prestations à la Ville pour l’occupation des cabines de soins ? “On est vraiment en pleine réflexion là-dessus pour le moment. On étudie toutes les possibilités pour voir ce qui est le mieux. ”

Chantier de la piscine de Huy : les nouveaux volumes extérieurs sont impressionnants. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

En faire un pôle sportif et touristique

Une piscine, ça attire forcément les écoles, les familles, les clubs, les sportifs. Mais l’idée, ici, a été d’aller plus loin pour accrocher aussi un public différent : celui adepte du bien-être. Avec son espace wellness à l’étage (piscine de balnéothérapie intérieure/extérieure de 100 m2, solarium, hammam, sauna, jacuzzis et cabines de soins), la piscine de Huy sera assurément unique en son genre dans la région. Et avec le téléphérique qui va rouvrir dans quelques mois, le RAVeL tout proche, l’esplanade du Batta en totale reconversion et l’offre d’activités déjà existante, les autorités locales espèrent voir débarquer dans la cité de nouveaux touristes, pour un (long) week-end de dépaysement, de vacances. Et pour dire que tout le monde en rêve, même l’architecte du projet, Stéphane Meyrant, a eu ce joli lapsus en disant que “depuis la piscine balnéo et les jacuzzis, on verra la mer… euh… la Meuse ! ”

Chantier de la piscine de Huy : le bassin extérieur retrouvera aussi son luistre d'antan. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Un système de puce pour l’accès

Une fois terminée, la piscine de Huy offrira bien des possibilités de prendre du bon temps à ses utilisateurs. Outre le bassin sportif et le bassin d’apprentissage historiques, il y aura aussi une “lagune”, en fait un espace d’acclimatation à l’eau avec seulement 30 cm de profondeur (et une pente douce pour y accéder), pour les tout-petits. Cette lagune sera desservie par ses propres vestiaires et sera “isolée” des deux plus grands bassins, pour encore plus rassurer les bambins. Elle sera également visible depuis la cafétéria (ramenée au rez-de-chaussée) qui, elle, toute vitrée, donnera sur la terrasse minérale qui sera aménagée le long du bassin extérieur et sur la Meuse. Une clôture de 4 m de haut sera dressée pour “isoler” l’ancien bâtiment occupé par le club de plongée, celui de tir à l’arc et celui des nageurs en eau libre. Il n’a en effet pas été possible de le faire rentrer dans le plan de subsidiation pour le rénover.

L’ancienne cafétéria, au 1erétage, sera quant à elle ouverte sur les bassins en contrebas et transformée en tribunes afin que les parents, le public puisse suivre en immersion l’évolution de leurs enfants et les compétitions.

Un système de puce électronique individuelle permettra aux utilisateurs de la piscine de circuler dans les zones auxquelles ils auront accès en fonction de leur ticket d’entrée mais aussi de gérer leur casier de rangement.