Fêtes de Wallonie à Huy, une première: un appel aux artistes lancé

Appel aux artistes hutois

Et pour enterrer l’été, le collège communal a décidé d’organiser les fêtes de Wallonie le 30 septembre. Une première également. "Je pense qu’il y avait eu des éditions il y a 15 ou 20 ans mais on n’avait plus rien fait depuis. Nous n’avons pas encore défini le programme mais l’accent sera mis sur la musique. On veut faire jouer les artistes sur la Grand-Place et donner aussi aux commerçants la possibilité de tenir des aubettes, détaille l’échevin. On lance donc un appel aux groupes et aux musiciens qui souhaitent se produire ce jour-là. On brasse large mais la priorité sera donnée aux artistes hutois. On devra également composer en fonction du budget."

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse florence.marechal@huy.be pour le 19 mars au plus tard. Le formulaire est à télécharger sur le site internet www.huy.be.