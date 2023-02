Redynamiser le commerce dans les centres-villes : exemple à Huy où les cellules vides sont nombreuses (vidéo)

Rue Neuve, à Huy, les cellules vides se multiplient. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Le ministre Willy Borsus lance un plan, doté d’une enveloppe de 7 millions d’euros, pour redynamiser le commerce de proximité. Cent villes seront retenues et des aides pouvant aller jusqu’à 6000 € par commerce seront allouées à ce projet. Pour chaque ville, c’est en gros une dizaine de commerces qui bénéficiera de ce coup de pouce ; Soit pour créer une nouvelle enseigne, soit pour relancer un commerce existant en difficulté. Si l’aide n’est pas énorme par commerce concerné, elle sera toujours la bienvenue et représente malgré tout un projet ambitieux à hauteur de la Région wallonne.

Dans notre vidéo en tête de cet article, les explications de Joachim Dehaye.

À lire ce jeudi dans L’Avenir la réforme des dispositifs de lutte contre les cellules vides, qui sera proposée ce jeudi matin au gouvernement wallon. On fait le point avec le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus. Une centaine de communes devraient rejoindre le nouveau projet Objectif Proximité. On parlera aussi de l’évolution de la Gestion Centre-Ville et des indemnités pour les commerces en cas de travaux.