Des poké bowls sur la Grand-Place de Huy: Cécile Watelet vous accueille comme chez Maman

La gérante du salon de coiffure Le Printemps et du Sofloti bar se lance désormais dans une autre aventure, culinaire cette fois. La dernière corde qu’il manquait à son arc ? "Je cherchais un repreneur depuis le départ du Petit Rungis mais je ne trouvais pas un projet qui me séduise. J’ai donc un peu cherché les enseignes qu’il manquait à Huy et je me suis dit que j’avais envie de proposer des poké bowls. C’est un concept qu’on connaît mais qui n’existait pas encore dans le centre." Pour ceux qui ne font pas voyager leurs papilles, vous avez du bol, c’est la spécialité culinaire d’Hawaï qui débarque au cœur de la vallée mosane. Une nouvelle tendance en matière de repas sains qui se compose selon les envies du moment avec la possibilité de choisir les féculents, les légumes et la viande ou le poisson.

Ouverture mi-mars

La nouvelle enseigne prendra donc ses quartiers au n°10 de la grand-place et partagera l’espace avec la boulangerie Champain qui reste bien en place. La bonne idée qu’il manquait à Huy ? "J’ai envie de diversifier l’offre culinaire, qu’il y en ait pour tous les goûts. Que les visiteurs arrivent dans le centre et qu’ils puissent avoir une offre variée avec l’envie de revenir pour tout tester, reprend celle que l’on surnomme"Titi". Je ne voulais pas rentrer en concurrence avec ce qui existe déjà. Nous serons ouverts tous les midis et peut-être un soir par semaine. On proposera des lunchs à consommer sur place ou à emporter dans une gamme de prix que je veux accessible à tous les budgets, pour toucher les travailleurs mais aussi les étudiants. On ressent les effets de la crise mais je veux surtout redonner vie à la Grand-Place. Si je ne gagne pas ma vie, tant pis. Du moment que je rentre dans mes frais ça me suffit. Je sais que certains critiquent Huy en pointant du doigt l’insécurité mais je préfère être dans une dynamique positive. Le Sofloti bar fonctionne très bien." La preuve que lorsque les bonnes idées émergent, le public répond présent.

Accompagnée de Christina, qui prend une pause carrière de son poste à la police, et Justine, coiffeuse de formation, Titi Watelet ouvrira ses portes à la mi-mars. Le girl power sera au rendez-vous avec une enseigne chic, féminine et avec, forcément, un nom tout trouvé. "J’ai envie d’appeler ça chez Maman. Nous sommes toutes les trois des mamans et j’aime le côté convivial du nom. J’ai envie que les clients viennent chez moi pour manger comme à la maison." Une nouvelle adresse où manger "vite fait bien frais" avant de retourner au boulot.