"On commence tout doucement à lancer l’organisation du rallye du Condroz, même si on sait que ce sera peut-être pour rien"

Alors, un rallye du Condroz en novembre prochain ? "On en est à se dire qu’il y aura un rallye mais il faut voir à quel prix. Qu’est-ce que cela pourrait comprendre en termes de coûts, voir ce qui est possible, ce qui est tenable", poursuit Yves Risac. Déjà, les organisateurs du rallye peuvent encore améliorer les techniques afin que la communication soit plus rapide, plus fluide. "On est sur des pistes de réflexion. On doit voir avec les différentes instances comment on peut s’adapter. Mais tout ça en est encore au stade de la réflexion."

Aujourd’hui, la préparation du prochain rallye du Condroz devrait déjà être lancée. Ce n’est pas encore le cas. En tout cas, pas comme cela devrait l’être. "On a déjà un peu de retard, même si on est encore dans les temps. Mais d’habitude à cette époque-ci, on est déjà lancés. On commence tout doucement aujourd’hui à voir là où on pourrait aller, même si on sait qu’on travaille peut-être pour rien, qu’on fait du travail inutile."