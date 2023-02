Le Geerois Pierre Lachapelle expose sur le thème des oiseaux à la galerie Crafty à Huy

Pierre Lachapelle, qui habite Geer, n’est donc pas artiste professionnel – "je considère la peinture comme un hobby" –, mais médecin. Psychiatre, plus précisément. Et, d’une certaine manière, c’est grâce à son métier qu’il en est arrivé à réaliser sa toute première exposition. "Une voisine, qui est kiné, a vu mes dessins d’oiseaux dans la salle d’attente de mon cabinet et elle m’a proposé de réaliser une exposition", avance le principal intéressé. Si la suggestion ne l’a pas directement séduit, elle a fait son bonhomme de chemin et, au bout de quelques semaines, Pierre Lachapelle s’est lancé. "J’ai donc contacté Carole (NDLR: Vandermeir), une autre voisine, qui dirige la galerie Crafty. Comme son agenda était déjà bien rempli, j’ai dû attendre un peu avant d’exposer."

L’occasion de revoir ses proches

Et le voilà, une bonne année plus tard, au milieu de ses oiseaux, mais aussi de ses proches. "Cette exposition, c’est aussi l’occasion de revoir des gens que je n’ai plus vus depuis longtemps. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, les visiteurs apprécient mes peintures.", conclut-il, le sourire aux lèvres.

Pierre Lachapelle exposera à la galerie Crafty, avenue de la Croix-Rouge jusqu’au jeudi 9 mars.