Feu vert pour dix futurs indépendants accompagnés par l’ALPI

Une nouvelle étape vient d’être franchie pour dix candidats à une future activité d’indépendant, au terme de 4 mois de formation. La semaine dernière, ils ont reçu leur certificat de connaissances de gestion de base dans les murs de l’ALPI à Huy. Cette dernière fait partie des 12 structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE) pour préparer les personnes se destinant à un métier d’indépendant. "On collabore avec l’IPEPS Huy-Waremme qui se charge de la formation en gestion, rappelle Didier Pire, conseiller en création d’entreprises. Notre public cible est axé sur les demandeurs d’emplois inoccupés, les personnes en préavis et certains statuts mutuelle. La plupart n’ont pas leur diplôme de gestion indispensable en Wallonie pour se lancer comme indépendant (NDLR: ce n’est plus le cas en Flandre). Pendant qu’il se forme à l’IPEPS, notre rôle à l’ALPI est d’encadrer le porteur de projet en l’aidant à le préparer suivant une méthodologie que nous impose la SOWALFIN qui pilote les SAACE depuis le 1er janvier dernier. On doit par exemple débuter par un diagnostic individuel pour évaluer ensemble la faisabilité du projet. Plutôt que de se lancer dans quelque chose qui ne s’annonce pas rentable, autant réfléchir autrement. On fait ainsi gagner beaucoup de temps aux futurs indépendants que nous accompagnons. Et les statistiques démontrent que le taux de réussite est supérieur chez ceux qui ont été accompagnés dans leur formation." Le taux de pérennité des entreprises lancées est ainsi de 98% à un an et de 87% à 3 ans. "Soit 15% de plus que la moyenne nationale."