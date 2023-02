Rallye du Condroz: Huy veut des garanties supplémentaires mais ne s’y oppose pas

Cette réflexion sera cependant aussi menée à un niveau bien plus large que la région hutoise et pas uniquement pour le Rallye du Condroz puisque le fédéral a pris les choses en mains. Alors que la Conférence des élus, qui regroupe les 31 communes de l’arrondissement, comptait se pencher sur la question, elle a appris que le ministère de l’Intérieur s’en chargeait. "J’étais mandaté par la conférence des élus pour organiser un travail avec les communes, les zones de police et les organisateurs, explique le Héronnais Éric Hautphenne, son président. Quand j’ai appelé les services du gouverneur, on m’a dit que ça bougeait au nouveau fédéral." Et effectivement, le ministère de l’Intérieur a décidé d’organiser trois groupes de travail. Un avec les bourgmestres, un avec les organisateurs de rallyes (car le débat s’élargit à tous les rallyes belges) et un mixte. Et "j’y serai associé, poursuit Éric Hautphenne. L’idée, c’est de modifier l’arrêté royal de 1997 avec de nouvelles règles qui étaient déjà souhaitées lors des réunions de sécurité, ainsi que d’autres propositions visant à améliorer la sécurité." Clairement, "le fédéral ne décidera pas d’interdire ou non les rallyes, ni de les interdire dans les zones urbanisées." Il s’agit plutôt de renforcer l’aspect sécurité et d’avoir une politique commune sur la question, même si "l’autonomie communale restera d’application".

Alors, un Rallye du Condroz en novembre 2023 ? "On n’a pas mis de veto ou des conditions à l’organisation, explique le bourgmestre f.f. de Huy Éric Dosogne. Mais on veut plus de sécurité, c’est ça qui va établir les conditions dans lequelles le rallye sera organisé."