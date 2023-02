Atteint de la sclérose en plaques, Jocelyn a réussi son défi de traverser la Meuse à la nage

"J’ai commencé la nage en eau froide il y a quelques mois seulement, donc c’est encore très nouveau pour moi mais j’aime ce que ce sport m’apporte. C’est une discipline qui met le corps à rude épreuve et c’est très satisfaisant d’y arriver. On repousse les limites de son corps. C’est un vrai challenge qui procure énormément d’adrénaline. On se sent vivant", lance-t-il en rigolant.

"Je recommencerai sans hésiter"

Il fait donc aujourd’hui partie de ces nageurs intrépides que le froid ne laisse pas de glace. Il a désormais une grande famille pour le soutenir, l’encourager et le voir évoluer. "On rencontre beaucoup de personnes et il n’y a jamais aucun jugement. Il y a une vraie solidarité avec tout le monde. On est tous aussi fou les uns que les autres." Loin de laisser les épreuves de la vie prendre le dessus, Jocelyn a décidé de faire abstraction de sa maladie. Sur la terre ferme, il marche difficilement s’aidant tantôt d’un ami, tantôt de sa canne mais une fois que le plongeon est fait, il nage comme un poisson dans l’eau. Rien n’est impossible quand on est justement assez "fou" pour y croire.

Un pari réussi, auquel il aura fini par prendre goût. "Je recommencerai sans hésiter, assure-t-il, convaincu. C’est une très belle expérience qu’il faut vivre. Quand je suis dans l’eau, j’oublie la douleur et la maladie. Le 9 juillet, j’aimerais participer au Big Jump."