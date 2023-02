Masturbation dans un magasin à Huy ? Il est acquitté au bénéfice du doute

L'homme, interpellé par la police, avait d'abord reconnu platement devant la police le geste puis avait avancé une autre explication lors d'une audience au mois de décembre 2021, évoquant une atteinte de son nerf pudendal qui provoque tensions, brûlures et douleurs dans la zone génitale et qui ne pourraient être soulagées que par des massages bien précis.

Un expert avait alors été désigné pour attester de la maladie puis son ex-compagne avait écrit à la justice pour tenter de démontrer que l'homme mentait. "Les gestes qu'il a eus dans le rayon et qu'on voit sur la vidéo sont on ne peut plus clairs", avait toutefois relevé le Ministère public, convaincu que le liégeois est un manipulateur qui a monté cette histoire de maladie de toutes pièces après avoir été arrêté. La substitut avait montré son accord pour des mesures probatoires, vu l'absence d'antécédents judiciaires.

"Les images vidéo laissent planer le doute et l'expertise ne permet pas de savoir s’il ment ou pas. Dès lors que le tribunal invoquait un doute, celui-ci doit bénéficier au prévenu", a argumenté la justice hutoise.