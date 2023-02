Scan de l’immobilier à Huy-Waremme en 2022 : le prix moyen des maisons le long de la E42 en forte hausse (infographies)

"Dans l’arrondissement de Huy, on remarque une grande disparité entre certaines communes. Un fossé qui est renforcé par la présence de l’E42 ", explique Simon Gérard, notaire à Huy. Profitant de leur proximité avec l’axe routier, les communes de Verlaine (+9,5%), Burdinne (+7,4%), Villers-le-Bouillet (+18,4) et Héron (17,7%) connaissent une forte augmentation du prix des maisons.

"L’environnement assez campagnard de la zone semble séduire puisque ces communes sont parmi les plus chères de l’arrondissement." Les communes viennent jouer des coudes avec Nandrin qui subit une légère augmentation de ces prix (+1,7%) mais reste toujours la commune où le prix médian des maisons (c’est le prix moyen d’un bien lorsqu’on a retiré les 25% plus élevés et les 25% moins élevés) est le plus élevé avec une moyenne 305 000 €.

Autre lieu analysé : le bassin mosan reste une zone bon marché mais progresse tout de même de façon significative. Les communes de Huy (+7,9%), Amay (+14,4%) et d’Engis (+14,1%) connaissent une augmentation des prix assez importante en dépit d’un habitat ancien.

Les communes de Marchin (+1,5%), Modave (+4,2%) et Tinlot (+4,9%) enregistrent une légère hausse. On remarque, en revanche, une forte chute des prix à Hamoir (-10,5%), et à Clavier (-10,8%). "Hamoir subit toujours les conséquences des inondations de 2021, poursuit Simon Gérard. Pour Clavier, il s’agit avant tout d’une correction des chiffres enregistrés par la commune en 2021 qui étaient anormalement élevés." Le prix médian d’une maison dans l’arrondissement de Huy est de 200 000 € avec un minimum à Engis (182 500 €).

Prix médian de 242 000 € à Waremme

"Le marché de l’immobilier se porte bien à Waremme. L’arrondissement propose d’ailleurs le prix médian le plus élevé de la province de Liège (242 000 €)", poursuit le représentant de la compagnie des notaires de Liège. Les communes de Hannut (+4,2%) et de Wasseiges (+2%) enregistrent une légère hausse due à leur proximité avec la Flandre et les provinces de Namur et du Brabant wallon d’où déménagent de nombreux habitants, attirés par Hannut.

Le deuxième axe Waremme-Donceel enregistre en permanence des augmentations de prix depuis 2018. La proximité avec les deux autoroutes E42 et E40 entraîne une très forte évolution : +17,7% donc pour Waremme, mais surtout à Donceel dont le prix médian d’une maison augmente de façon vertigineuse (+32,7%) pour atteindre un prix moyen de 272 000 €, le plus élevé de l’arrondissement hesbignon.

Certaines communes connaissent un sort moins encourageant. Les prix diminuent à Remicourt (-13,2%), Crisnée (-26,5%) et Geer (-10,2%). "Ce sont des communes plus rurales, explique Simon Gérard. Cependant, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Il y a des observations assez faibles pour ces zones. Elles ont enregistré des hausses assez importantes ces dernières années, il s’agit très certainement d’une correction." Mention particulière pour la commune de Saint-Georges (+17,3%), qui enregistre au fil des ans une progression continue et linéaire bien qu’il s’agisse d’une zone hétérogène où les prix peuvent très fortement varier d’un quartier à l’autre.

Le reste des communes connaît de faibles évolutions avec une légère diminution des prix du marché ou une toute aussi faible augmentation.