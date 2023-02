Seul l’un d’eux, détenu pour d’autres causes mais à Marche-en-Famenne cette fois, comparait. Son comparse également cité dans un autre dossier, fait défaut. Il risque 8 mois de prison et une amende laissée à l’appréciation du tribunal.

Les prises sont relativement rapprochées. On découvre (entre autres) 1,5 gramme en mai 2022, 0,2 gramme en juin et 0,06 gramme de résine en septembre. "Bref, pas de grosses quantités", comme le souligne Me Balaes. Des quantités qui, selon le conseil, "ne font pas l’objet de poursuites en temps normal". Si ce n’est que son client est en prison où, précise-t-il, "la drogue dite douce est tolérée".

Pour le conseil, son client a déjà été sanctionné par la procédure disciplinaire. "Pas de visites, pas de préau, pas d’activités pendant 7 à 8 jours: c’est une lourde sanction quand on est en détention. Surtout dans les conditions carcérales excessivement difficiles que les détenus connaissent." L’avocat sollicite donc un sursis probatoire aux 8 mois requis par le Parquet. Son client a déjà fait 6 mois de préventive et se déclare prêt à suivre des conditions.

"Je ne consomme quasi plus, précise le détenu. J’ai d’ailleurs eu plusieurs contrôles dont un avec un chien dans la cellule et il n’y avait rien." L’affaire a été mise en continuation au 13 mars pour dépôt de dossiers.