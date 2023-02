Jean-Marie, qui traversera la Meuse à Huy ce dimanche, est un "nageur taré" depuis 2020

"L orsque je venais assister par le passé à la traversée de la Meuse, je me disais que ces nageurs étaient vraiment des tarés. Mais depuis 2020, je fais aussi partie de la bande des fous." Tout en caressant l’orque érigée sur la rive droite en l’honneur de l’épreuve, Jean-Marie Brouir rigole. À 66 ans, le Tihangeois va prendre part ce dimanche à sa troisième traversée hivernale à la nage du fleuve hutois. "Je me suis mis à la pratique de la natation il y a quatre ans, raconte cet ancien chauffeur routier. Je n’avais jamais pratiqué de sport mais, arrivé à la pension, il me fallait trouver une occupation. J’ai commencé à aller tous les jours à 7 h 30 à la piscine à Huy avec mon ami Raymond Lecharlier. On nageait comme des touristes ! Jusqu’au jour où le maître-nageur nous a suggéré de tenter l’aventure en eau froide."