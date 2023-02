À nouveau un week-end médiéval au fort cet été

"On a déjà proposé cette activité par le passé, avant le Covid, rappelle l’échevine Françoise Kunsch, ardent défenseur du fort. On a prévu plusieurs animations pour lesquelles on cherche donc le prestataire. On espère des démonstrations d’archers, des combats, des ateliers artisanaux, des campements avec des tentes,…" Tout ce qui fera la richesse de ce rendez-vous avec l’Histoire. "C’est une activité qui convient vraiment pour le fort."

Ce week-end médiéval ne sera pas la seule activité proposée au fort de Huy, lors de la prochaine saison touristique. "On proposera à nouveau l’escape game qui a très bien fonctionné l’an dernier" ainsi qu’une detective party pour Halloween. "Les organisateurs du Festival d’art nous ont aussi demandé pour ouvrir les concerts, le 17 août, au fort. Il y aura donc un concert d’ouverture dans trois salles du fort avec trois fois cinquante personnes."

Tiens, pas de rénovation de salle, cette année ? D’année en année, la Ville de Huy essaye de moderniser les salles qu’abrite le fort. "On a la salle des chasseurs ardennais qui va être rénovée, explique l’échevine hutoise. On a ainsi rencontré le musée des chasseurs ardennais ainsi que le responsable hutois des associations patriotiques. La salle est un peu vieillotte. Autant le musée que les associations patriotiques sont d’accord pour refaire la scénographie." Une rénovation qui est prévue au printemps, pour l’ouverture du fort.

Toutes ces activités ne devraient pas être perturbées par les travaux du téléphérique, actuellement en cours au sommet du fort. Clairement, lorsqu’ils seront terminés, l’accès à ce haut lieu de l’histoire hutoise sera facilité. Mais ce n’est pas encore pour tout de suite.