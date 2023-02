Extension du parc Henrion à Huy : quel impact sur les places de parking ?

N’empêche: l’opposition, par la voix de Grégory Vidal, conseiller communal DéfipourHuy, a déjà posé la question lorsqu’il avait eu connaissance de cette esquisse en juin dernier. "Des places sont bien prévues, explique-t-il. Mais de l’autre côté de la voirie." Actuellement, les places de stationnement sont situées en épi, le long du parc Henrion. Il n’y en aura plus de ce côté-là. Les places de stationnement seront le long de la Meuse, sur la première bande de stationnement dans le sens Liège-Huy, parallèlement à la chaussée si l’esquisse est respectée. Et Grégory Vidal d’ajouter: "Quand on a vu l’esquisse, on a tous dit, majorité comme opposition, que ce n’était pas possible. On avait d’ailleurs demandé un comptage des places qu’on n’a pas encore eu. Mais il restait, en tout, une quinzaine de places, elles étaient deux par deux avec un arbre entre. On a même demandé une commission spécifique pour discuter du projet. J’ose espérer qu’elle se tiendra."