Les forains, inquiets par l’extension du parc Henrion pour la survie de la foire du 15 août à Huy

Un tout beau projet qui n’en est qu’à ses prémices. Mais n’empêche: il inquiète, notamment les forains qui y voient dès à présent leur emplacement de la foire du 15 août largement raboté puisque les manèges sont habituellement installés avenue Delchambre et quai d’Arona. Anthony Mastrovalerio, président wallon de l’Union des industriels forains belges, a ainsi découvert le projet ce week-end et il est inquiet pour ses collègues. "Avec ce projet qui sera développé là où la foire du 15 août s’installe, pourra-t-elle encore avoir lieu ?, s’interroge-t-il. Sommes-nous inclus dans ce nouveau projet ? Est-ce qu’il y aura encore de la place pour nous ?" Déjà, les forains qui démarrent la nouvelle saison avec les carnavals voient leur travail chamboulé avec le nouveau calendrier scolaire. "Plus rien ne correspond. Certains carnavals changent de date et ça a des retombées sur nous car on se retrouve avec des sorties qui se chevauchent." Et là, c’est la tuile pour la centaine de forains qui vient à Huy chaque année avec l’annonce de ce nouveau projet qui, s’il ne sera terminé que dans cinq ou six ans, risque de perturber cette grosse sortie pour eux.

"Ils ne m’ont pas contacté"

La réponse du bourgmestre f.f. Éric Dosogne ? "A ce stade-ci, on n’a pas encore de plan. Mais clairement, les événements doivent s’adapter au lieu et pas le contraire. Je suis moi-même un grand défenseur des forains et de la foire au centre-ville mais il y aura toujours des adaptations possibles. On ne va pas faire des aménagements pour les 15 jours de la foire mais bien pour les 350 autres jours de l’année."

Tiens, et ce projet de gare de bus en face du Quick et de la piscine qui, lui aussi, perturberait la foire du 15 août s’il devenait réalité ? "Il est toujours d’actualité mais le projet est dans les tiroirs, note le bourgmestre f.f. Ça ne dépend pas de nous mais du SPW Transports." Et Éric Dosogne de s’étonner que les forains ne l’aient pas contacté lui, ou encore le service urbanisme, pour faire part de leur inquiétude. "Je n’ai eu aucune question de leur part…"