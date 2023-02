Projet éolien aux portes de Solières: le politique s’oppose

Cette procédure qui s’inscrit dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme sollicité par Windvision est l’occasion, pour le collège andennais de rappeler qu’en sa séance du 3 février, il s’est déjà prononcé et a rendu un avis négatif. "Cet avis négatif sera motivé en fait et en droit, en vue de respecter l’intérêt de la Ville et de ses habitants." En outre, le collège estime que, dans le cadre de ce projet, "force est de constater que Windvision, sans en référer au préalable à la Ville, a négocié des accords avec les propriétaires de Coutisse. Cette société agit en terrain conquis."

Un précédent en 2008

Et de rappeler qu’en 2008, déjà, un projet d’implantation d’éoliennes situé quasi au même endroit avait essuyé un refus. Un élément que l’on retrouve aussi dans l’avis du collège oheytois. Comme annoncé lors du dernier conseil communal, tous les groupes (en ce compris la minorité) ont été conviés récemment autour de la table. Objectif: se positionner sur ce même projet, situé aux portes du quartier Saint-Mort, à Haillot, mais aussi sur l’attitude à adopter face à de futures implantations.

Là aussi, l’unanimité se dégage pour contrer ce trop-plein éolien. Parmi les arguments évoqués, on retrouve (entre autres): la proximité des zones habitées, la dévaluation de l’habitat et du cadre d’une commune rurale à vocation touristique, l’impact négatif sur la faune (notamment les oiseaux migrateurs), ainsi que l’avis négatif de Belgocontrol pour le projet de 2008, évoqué aussi à Andenne.

"Nous nous étonnons que le gouvernement wallon par son ministre Willy Borsus se soit opposé à la pose de champs de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles alors que les éoliennes le pourraient", commente le bourgmestre Gilon. Le collège oheytois, comme le veut la procédure, a donc remis son avis (négatif) dans le cadre de l’enquête publique et se déclare prêt à embrayer avec Andenne, s’il faut aller devant les tribunaux.