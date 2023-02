Les rhétoriques de l’athénée remportent 300 €

Ce vendredi matin, les rhétos de l’athénée royal de Huy ont reçu un chèque d’une valeur de 300 €, de la part de l’ASBL La Hutoise (Association, composée de jeunes de la région, qui crée et organise des événements festifs et folkloriques). C’est grâce à leurs performances durant les différents jeux organisés à la Saint-Nicolas des étudiants, lors desquels ils ont terminé premier. Ces jeux opposent les différentes écoles de l’arrondissement (l’athénée de Huy, Sainte-Marie, Saint-Quirin, l’école polytechnique de Huy, l’IPES, Don Bosco, l’Agri Saint-Georges, l’ESPA de Seilles et l’Abbaye de Flône) durant la journée. Ces 300 € vont être utilisés pour l’ensemble des rhétos de l’athénée. "Au lieu de simplement donner 3 € à chaque élève, on va utiliser cette somme pour payer en partie les pulls rhétos de cette année", explique Martin Dubuisson, délégué des 6E.