Un trafic de cocaïne démantelé à Huy : Il y en aurait eu pour plus d’un million d’€

Sur place, cinq hommes au total sont présents dans l’appartement mais l’un d’eux réussit à s’échapper. Les autres quant à eux sont auditionnés tandis que Mathieu et David, tous les deux en séjour illégal, sont directement envoyés vers la case prison. Aujourd’hui en aveu, Mathieu (30 ans), d’origine algérienne, raconte être arrivé à Huy il y a 14 mois. "Je reconnais les faits, exprime-t-il par la voix de son interprète. Je cherchais du travail mais je n’ai pas trouvé alors j’ai été obligé de vendre de la drogue. Nous nous sommes tous rencontrés dans les milieux d’Arabes. J’étais consommateur de cocaïne mais ce n’est plus le cas depuis que je suis en prison." Même histoire pour David. À la différence que le Tunisien de 34 ans est également prévenu pour avoir détenu un pistolet chargé retrouvé sur lui au moment de la perquisition. Lui et Mathieu sont tous les deux consommateurs également. "Je suis venu ici parce que j’aime la Belgique. Je vendais dans la rue ou dans la maison." Sur le banc des accusés, son frère, François (nom d’emprunt), se retrouve également à ses côtés. Déjà jugé en 2021 pour de la vente de cocaïne, l’homme de 30 ans, aujourd’hui naturalisé belge, assure être rangé. "Je pense qu’on m’a confondu dans cette affaire car je ressemble très fort à mon frère. Je n’ai plus touché à la drogue que ce soit pour la consommation personnelle ou pour la vente depuis mon séjour en prison. J’ai désormais une vie rangée avec ma femme, ses enfants et je travaille dans un home."

Ils envoyaient l’argent en Tunisie

Absents lors de leur audience, Corentin et Arthur (noms d’emprunt) étaient aussi invités à comparaître dans ce dossier. L’immeuble appartenait à Corentin et, au moment de son audition, il confie aux policiers avoir seulement voulu héberger le frère de son ami François pour avoir un peu d’argent et assure ne pas avoir pris conscience de l’ampleur du trafic. Selon les témoignages et les éléments de l’enquête, les recettes du trafic sur la période infractionnelle visée se chiffrent à plus d’un million d’euros. "Les policiers ont relevé que de grosses sommes d’argent étaient envoyées vers la Tunisie", ajoute Brigitte Leroy.

Concernant les peines, la procureure de division requiert 2 ans de prison pour Arthur et 12 mois d’emprisonnement pour Corentin, 30 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire pour un tiers de la peine à l’encontre de Mathieu et David. Les avocats des deux prévenus, incarcérés depuis le 26 septembre dernier, plaident pour la plus grande clémence, argumentant que les deux hommes ont compris la leçon. Pour François, le frère de David, son avocat, Me Constant, plaide l’acquittement. Une position partagée par Brigitte Leroy. "Je pense qu’il faut l’acquitter au bénéfice du doute car on a effectivement pu le confondre avec son frère. Mais il faut condamner tous les autres."

Jugement le 9 mars