Un an de prison pour vente et culture de cannabis à Huy

Quentin, Dominique et Liam (noms d’emprunt) se sont fait prendre la main dans le sac en mai 2021 pour vente, consommation et culture de cannabis entre 2016 et 2021. Les policiers ont découvert une cinquantaine de plants dans l’appartement de Quentin, un Hutois de 33 ans, au moment de la perquisition, le 6 mais 2021. Les trois hommes devaient comparaître devant le tribunal correctionnel de Huy le 13 janvier dernier mais Dominique (42 ans) était absent. Il a été condamné par défaut à une peine d’un an d’emprisonnement. Quant à Quentin et Liam, amis d’enfance, ils justifiaient les préventions à leurs charges par des dépannages occasionnels plutôt que dans l’objectif de monter un trafic de cannabis. "J’ai entamé cette culture en mai 2020 pour ma consommation personnelle comme j’étais un gros consommateur, 5 à 10 grammes par jour. Comme j’avais peur de tomber trop court, j’en faisais un peu plus et j’ai vendu le surplus aux deux autres et de temps en temps à d’autres amis" , expliquait le Hutois. Quant à Liam, un Amaytois de 31 ans, il se retranchait derrière la crise sanitaire qui les coupait de tout. "C’était impossible d’avoir une vie normale: on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus voir personne, on devait passer nos journées à regarder les murs… Je me suis enfoncé dans un truc pas pour moi mais ça n’a jamais été dans le but de monter un business." Les deux jeunes hommes ont écopé d’une suspension probatoire du prononcé pour une durée de trois ans.